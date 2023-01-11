На грани срыва: диетолог назвал главный парадокс похудения

Диетолог Михаил Гинзбург назвал главный парадокс похудения в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен». По его словам, умеренные диетические режимы нередко помогают лучше, чем полуголодные.
«Некоторое ограничение калорийности стимулирует у человека поисковую деятельность. Это и повышение интереса к себе и жизни, и повышение мышечного тонуса. А раз повышается тонус, усиливается продукция адреналина и расщепление запасов», — объяснил специалист.
По словам Гинзбурга, энергия выходит в кровь и, следовательно, снижается аппетит. Получается, что умеренное снижение питания дает повышение расхода энергии и, как следствие, значительное похудение.
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Полуголодный режим может вызвать другой эффект — снижение вовлеченности, угнетение расхода энергии и замедление снижения веса. В этом случае наблюдается плохое настроение, снижение умственной работоспособности, тревожность.
«Занимаясь своим похудением, соблюдая какой-нибудь диетический план, ты ни в коем случае не должен страдать от голода! Наоборот, ты должен чувствовать прилив сил, бодрости, энергии», — подчеркнул врач.
Гинзбург напомнил, что, если человек ощущает упадок сил и страдает, значит, он что-то не так спланировал. Такой диеты лучше не придерживаться, иначе это может плохо сказаться на здоровье.