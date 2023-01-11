Можно спокойно выдохнуть: синоптики назвали точные даты долгожданного потепления — скоро это закончится

Синоптики обрадовали россиян точными датами долгожданного потепления. Оно придет в Москву уже в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, старый Новый год в столице пройдет с «мягкой погодой».
«По предварительным расчетам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются до −2… −5 градусов, ожидается небольшой снежок», — уточнил синоптик в беседе с ТАСС.
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В выходные дневная температура будет стремиться к 0 градусам. Но на сегодняшний день на территории всей страны сохраняются аномальные морозы. В российской столице до −10… −12 градусов. В Поволжье, на Урале и в Сибири температуры упали до −30… −40 градусов.