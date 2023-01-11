Можно спокойно выдохнуть: синоптики назвали точные даты долгожданного потепления — скоро это закончится

В выходные дневная температура будет стремиться к 0 градусам. Но на сегодняшний день на территории всей страны сохраняются аномальные морозы. В российской столице до −10… −12 градусов. В Поволжье, на Урале и в Сибири температуры упали до −30… −40 градусов.