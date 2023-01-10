Роскачество обнаружило худшее и лучшее молоко

Стало известно, какие молочные марки лучше не брать.

В Роскачестве заявили, что в бренде молока «Приволжское» были обнаружены кишечная палочка и растительные жиры.

«Меламин, который может использоваться в молочных продуктах для повышения концентрации белка, отсутствует. Антибиотики в составе не обнаружены. Однако выявлены кишечная палочка и превышение по общему содержанию микроорганизмов», – отметили в rskrf.ru.

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Среди исследуемых 175 торговых марок молока нашлось и качественное. Например, молоко «Короваево»: