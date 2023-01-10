Роскачество обнаружило худшее и лучшее молоко

Стало известно, какие молочные марки лучше не брать.
В Роскачестве заявили, что в бренде молока «Приволжское» были обнаружены кишечная палочка и растительные жиры.
«Меламин, который может использоваться в молочных продуктах для повышения концентрации белка, отсутствует. Антибиотики в составе не обнаружены. Однако выявлены кишечная палочка и превышение по общему содержанию микроорганизмов», – отметили в rskrf.ru.
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Среди исследуемых 175 торговых марок молока нашлось и качественное. Например, молоко «Короваево»:
«По результатам лабораторных испытаний 2022 года данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества».
Напомним, ранее назвали сахар со званием «Марка №1 в России».