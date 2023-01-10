Деньги полетят в руки: астрологи назвали 3 знака зодиака, которые набьют карманы крупными купюрами

И астрологи сначала выделили Близнецов. Они будут особенно активными и смогут прилично заработать. Их ждут успехи и стабильность в финансовом плане, но для начала им необходимо продемонстрировать свой профессионализм. И те, кто проявит себя, купят подарки, о которых давно мечтали.

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Также звезды соблаговолят Козерогам. Они наконец-то смогут тратить деньги на себя. Им хватит на это гонораров. А если они умеет грамотно распределять финансы, то потом их кошелек не окажется пустым. Астрологи дали совет этому знаку зодиаку – сейчас лучше начать откладывать деньги на очень дорогую и важную покупку.

Долгожданный подарок получат Водолеи. Однако им просто необходимо для этого вернуться в рабочий процесс с новой силой. Астрологи отметили, что приобретение точно оправдает себя, даже если стоит очень больших денег, пишет ussurmedia.ru.