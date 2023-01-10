Перерасчет ускорится, сумма поменяется: работающим пенсионерам сообщили об изменениях

На этот раз российским работающим пенсионерам объявили о важном изменении. Размеры выплат для них буду меняться по-новому, а перерасчет специалисты будут делать быстрее. При этом, условия получения госвыплат изменений не претерпят. Об этом рассказали специалисты ПФР.
Пожилым гражданам напомнили, что новый порядок перерасчета будет действовать в наступившем 2023 году. Пенсии работающих пожилых граждан индексируются только номинально, но фактически прибавка таким пенсионерам не выплачивается. Они получают ее только, когда увольняются с места работы.
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Раньше на процесс индексации уходило целых три месяца. Поэтому пенсия с учетом всех пропущенных индексаций начинала приходить уже бывшим работающим пенсионерам лишь на четвертый месяц после увольнения. Три месяца, при этом, ожидания компенсировались доплатой.
Но в этом году все изменится. По словам сотрудников в ПФР, теперь перерасчет пенсии для работающих будет производиться в течение двух месяцев после увольнения.
«То есть если пенсионер уволился в январе, прибавка придет в апреле. А не работать нужно один полный календарный месяц, чтобы перерасчет был произведен», – рассказали специалисты, пишет PRIMPRESS.