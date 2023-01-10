Придется выложить до 200 тысяч рублей: всех водителей предупредили о новых штрафах с 11 января

Уже с 11 января можно нарваться на штраф за выброс мусора из окон автомобиля на обочину дороги или в лесу. Фиксировать нарушения будут специальные дорожные камеры, а штрафы приходить на почту.

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Если мусор будет выброшен вне специально отведенных для этого мест, то штраф составит 30 000 рублей. Отмечается, что в случае должностных лиц сумма будет увеличена в 2 раза. Юрлица, в свою очередь, будут обязаны выплатить 100 000 рублей.

Также сообщается, что внушительный штраф придется оплатить водителям грузовиков — 75 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч для должностных лиц и 200 тысяч для юридических, сообщает «Коммерсантъ».