Как жарить шашлыки на даче по новым правилам

С 1 марта этого года вступят в силу новые правила по разведению открытого огня на территориях частных домов и дачах. Так, расстояние от мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы до ближайших построек сократили на пять метров.

Кстати, ранее эти нормативы были более жесткими. Владельцы дач даже могли получить штраф, если инспектор замечал, что мангал стоял слишком близко к постройкам. Действующая норма — не менее 50 метров от шашлычницы до дома, а также не менее 15 метров от мусоросжигательной бочки до дома.

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