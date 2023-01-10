Берегите своих питомцев: эксперты рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Ветеринары Россельхознадзора дали собаководам советы, как защитить лапы любимцев от зимних реагентов на улице. Химические вещества на дорогах могут повредить конечности питомцев, что приводит к воспалениям.

Смеси с солью и песком нередко попадают в трещинки, а лед с песком провоцируют повреждения подушечек лап и пальцы животного. Как предупредили специалисты, конечности собаки в этом случае могут воспалиться, что грозит сепсисом и даже смертью. Чтобы не допустить страшных вещей, ветеринары посоветовали пользоваться специальными собахилами. Это вариант собачьих носков, только изготавливают их не из полиэтилена, как бахилы для людей, а из эластичного и прочного материала.

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