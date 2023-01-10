Берегите своих питомцев: эксперты рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Ветеринары Россельхознадзора дали собаководам советы, как защитить лапы любимцев от зимних реагентов на улице. Химические вещества на дорогах могут повредить конечности питомцев, что приводит к воспалениям.
Смеси с солью и песком нередко попадают в трещинки, а лед с песком провоцируют повреждения подушечек лап и пальцы животного. Как предупредили специалисты, конечности собаки в этом случае могут воспалиться, что грозит сепсисом и даже смертью. Чтобы не допустить страшных вещей, ветеринары посоветовали пользоваться специальными собахилами. Это вариант собачьих носков, только изготавливают их не из полиэтилена, как бахилы для людей, а из эластичного и прочного материала.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если температура за окном выше нуля, а на тротуарах смесь из снега, грязи и реагента, лучший вариант защиты — одноразовые собахилы», — посоветовали эксперты изданию «Ветеринария и жизнь».
Но если любимый питомец противится надеванию бахил, то его лапы можно обработать воском, наносить который можно раз в два дня.
В сильные морозы воск защищает лапы животного от обморожения, а в гололед — от скольжения. Если добавить в его состав прополис, экстракт календулы или какое-либо из масел, это окажет противовоспалительное и антибактериальное действие, подытожили ветеринары.