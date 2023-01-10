Уже с 10 января изменится главное: Сбербанк неприятно удивил россиян, которые собрались брать ипотеку

Отмечается, что изменится уже с 10 января. Однако речь идет о кредитовании только двух видов жилья.

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На 0,5 процентного пункта выросли ставки на квартиры в новостройках и вторичном рынке жилья. И теперь минимальные ставки стартуют у Сбера с 10,9% годовых. Добавим, что именно эти виды жилья чаще всего приобретают в последние годы.

Но нужно подчеркнуть, что ставки на ипотеку по программам с господдержкой не изменится. Напомним, что льготная ипотека на строительство дома у Сбера стартует от 7,3% годовых, «семейная ипотека» на постройку дома — от 5,3%, на новостройку — от 5,7% годовых.

Такое решение было принято банкирами из-за выросшей в начале 2023 года стоимости заимствований облигаций федерального займа. В Сбере также предупредили, что их примеру скоро последуют и другие российские банки, пишут «РИА Новости».