Лучше сразу снять все наличные — деньги обесценятся: аналитики ошарашили новыми данными о курсе рубля

Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля в первый месяц года. Национальная валюта может как укрепиться, так и ослабнуть. Но наиболее вероятным сценарием представляется движение в направлении коридора 80-82 рубля за доллар.

«За последние 19 лет в первом торговом месяце года пара «доллар/рубль» показывала смешанную динамику. В январе рубль дорожал к доллару десять раз, а ослаблялся девять», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.