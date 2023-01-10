Лучше сразу снять все наличные — деньги обесценятся: аналитики ошарашили новыми данными о курсе рубля

Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля в первый месяц года. Национальная валюта может как укрепиться, так и ослабнуть. Но наиболее вероятным сценарием представляется движение в направлении коридора 80-82 рубля за доллар.
«За последние 19 лет в первом торговом месяце года пара «доллар/рубль» показывала смешанную динамику. В январе рубль дорожал к доллару десять раз, а ослаблялся девять», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Эксперт добавил, что поскольку в январе рубль несколько раз ослаблялся на 23%, то есть риски тестирования долларом уровня 80 рублей с подъемом до 82 рублей.
По материалам 1prime.ru