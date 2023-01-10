Откроются новые щедрые шансы: Володина объявила, что 2023 год станет особенным для Львов

По словам Василисы, значительная часть важных планетарных перемещений придется на символические угловые дома Львов, что обычно является предвестниками больших перемен.

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«С весны туда же – в дом работы — подтянется Юпитер и принесет новые щедрые шансы, которые требуют осмысленного подхода. Юпитер всегда много обещает, но обычно одаривает не просто так, а того, кто оказывается дальновидным и заранее готовится к его обещаниям. Кто уже соответствует новым возможностям!» — поделилась астролог.

По ее словам, чтобы получить хорошее место на работе, нужно заранее подтянуть свои навыки. К примеру, выучить английский язык. Володина подчеркнула, что подтянуть свои промахи и пробелы лучше до марта. Она рекомендовала учиться, чтобы Юпитер выполнил ваши желания. Об этом астролог написала в своем Телеграм-канале.