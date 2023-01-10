Откроются новые щедрые шансы: Володина объявила, что 2023 год станет особенным для Львов

Василиса Володина уже давно стала знаменитым астрологом. Она является ведущей шоу «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой. И регулярно эксперт дает прогноз для разных знаков зодиака. На этот раз она рассказала, каким 2023 год станет для Львов. Отмечается, что у них будет краеугольным этот год, который откроет новые возможности.
По словам Василисы, значительная часть важных планетарных перемещений придется на символические угловые дома Львов, что обычно является предвестниками больших перемен.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«С весны туда же – в дом работы — подтянется Юпитер и принесет новые щедрые шансы, которые требуют осмысленного подхода. Юпитер всегда много обещает, но обычно одаривает не просто так, а того, кто оказывается дальновидным и заранее готовится к его обещаниям. Кто уже соответствует новым возможностям!» — поделилась астролог.
По ее словам, чтобы получить хорошее место на работе, нужно заранее подтянуть свои навыки. К примеру, выучить английский язык. Володина подчеркнула, что подтянуть свои промахи и пробелы лучше до марта. Она рекомендовала учиться, чтобы Юпитер выполнил ваши желания. Об этом астролог написала в своем Телеграм-канале.