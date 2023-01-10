Период великого перелома: что будет с рублем в ближайшее время — прогноз аналитиков

Аналитики дали прогноз на 2023 год в части того, как будет вести себя национальная валюта — рубль.

Перспективы рубля оцениваются специалистами однозначно — падение продолжится, и на это указывают несколько факторов.

Ослабление национальной валюты выгодно правительству, поскольку это приведет к наполнению бюджета. Кроме того, на рубль по-прежнему будут оказывать давление экономические и геополитические факторы.

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