Период великого перелома: что будет с рублем в ближайшее время — прогноз аналитиков

Аналитики дали прогноз на 2023 год в части того, как будет вести себя национальная валюта — рубль.
Перспективы рубля оцениваются специалистами однозначно — падение продолжится, и на это указывают несколько факторов.
Ослабление национальной валюты выгодно правительству, поскольку это приведет к наполнению бюджета. Кроме того, на рубль по-прежнему будут оказывать давление экономические и геополитические факторы.
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Финансовые аналитики соглашаются с тем, что в наступившем году рубль будет устойчиво снижаться не только к доллару США и евро, но и к юаню. При этом, скорее всего, мы будем наблюдать не резкие скачки, а плавное снижение курса.
По материалам 1prime.ru