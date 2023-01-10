Приятный бонус: с 11 января владельцы карты «Мир» получат до 8 тысяч рублей

Отмечается, что уже скоро на карту «Мир» переведут сумму в размере восьми тысяч рублей или немного больше. Более того, зачислять деньги будут вне зависимости от банка, выпустившего карту.

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Речь идет о кешбэке для всех, кто зарегистрировался в программе лояльности «Привет, Мир!» и пользуется этим приложением. Система начнет возвращать деньги уже с 11 января, об этом пишет PRIMPRESS,

Напомним, что ряду людей повысят зарплату на 18 тысяч рублей. Это касается некоторых категорий врачей.