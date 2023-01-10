Не содержит вредности и пальмовое масло: Роскачество назвало самый лучший молочный шоколад

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Роскачество провело исследования. Хорошими оказались шоколадки производства «Красный октябрь» и «Манчестер Энтерпрайз». Знаменитая плитка шоколада «Аленка» заняла второе место. В этих сладостях нет пальмового масла. Они созданы только из натуральных компонентов, поэтому их можно давать даже детям.

Какао в нем 37 процентов, что соответствует требованиям. А 30 процентов в плитке Sobranie. Однако это не помешало этой марке стать финалистом исследования. Также в рейтинг попали фирмы «Яшкино», «Победа вкуса». Результаты исследования опубликованы на сайте Роскачества.