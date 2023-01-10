С 12 января Сбербанк разрешил ездить по картам бесплатно: троллейбусы, автобусы, трамваи

Сбербанк рассказал, как россияне могут ездить в общественном транспорте без денег. Воспользоваться привилегией имеют право граждане, которые имеют льготы на проезд в трамваях, автобусах, метро, троллейбусах.

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С помощью технологии Social ID любые россияне-льготники могут привязать свои льготы к конкретной банковской карте. Для этого подойдет любой пластик, но на базе платежной системы «Мир».

Проведя картой Сбербанка по валидатору кондуктора или аппарату на турникете, можно спокойно и совершенно бесплатно пройти в транспортное средство. Никаких документов предъявлять не нужно.

По данным сайта akket.com, ездить бесплатно по карте Сбера можно уже с 12 января 2023 года.