Из-за курса рубля AliExpress мгновенно обрушил цены: народ хватает вещи за копейки

AliExpress рекордно обрушил цены на товары после укрепления рубля. Напомним, курсы доллара и евро в последние дни демонстрируют четкую тенденцию к понижению. И сегодня, 10 января, американская валюта, к примеру, торговалась на Мосбирже менее чем за 70 рублей.

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А это значит, что торговая площадка тоже пошла на понижение цен. Поскольку она напрямую зависит от курса доллара. Если он растет, поднимаются в цене и товары AliExpress, если падает — стоимость наименований тоже снижается.

Знающие покупатели тут же бросились на сайт AliExpress прибретать продукцию по бросовой цене. А вдруг завтра ситуация уже будет иной?