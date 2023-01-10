До минус 65! Через два дня Россия будет трещать от аномальных морозов – подготовьтесь

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По данным якутского гидрометцентра 10 января в селе Оленек Оленекского района температура воздуха опустилась до 60 градусов мороза. Как пишет «КП-Якутия», даже на полюсе в Оймяконе «всего» минус 58 градусов.

Однако и это не предел, уже через два дня, 12 января, в Якутию придут холода, от которых дома трещат жуткими звуками – температура воздуха опустится до минус 65 градусов! Жителей республики попросили подготовиться к таким экстремальным условиям.