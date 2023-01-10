Дешево – не значит плохо! Исследователи назвали хорошие бюджетные корма для кошек (состав супер)

Любящие хозяева всегда хотят добра своим питомцам. Увы, в наше время это не всегда получается сделать из-за некоторых обманщиков-производителей.

В погоне за прибылью, они могут сократить количество мяса в кормах для животных и увеличить растительный состав, засунуть в пакетики жир с ароматизаторами вместо нормальной говядины или курицы.

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Исследователи «МаркиКачества» определили корма для кошек, которые можно покупать, не опасаясь за здоровье четвероногих друзей. Они имеют хороший сбалансированный состав, при этом стоят вполне приемлемо.

Лучшим кошачьим кормом эксперты назвали PURINA ONE. На второе место они поставили «Нашу Марке». На третье – «ТерраКот», на четвертое – Sheba Pleasure с курицей, на пятое – ProBalance Gourmet Diet с говядиной и ягненком.

Источник: markakachestva.ru.