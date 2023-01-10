«Делаем ставку на волосы, стрижку, укладку»: бьюти-советы Тельцам, Девам и Козерогам от Василисы Володиной

Астролог Василиса Володина составила астропрогноз на 2023 год, посвященный красоте и уходу за собой, каждому знаку зодиака. На этот раз она дала советы представителям земной стихии — Тельцам, Девам и Козерогам. Особенное внимание стоит уделить волосам в наступившем году.

«Вы и без меня знаете, что женщина с укладкой и женщина без нее — две разные женщины. Так что дорогие земные подруги, в 2023 году делаем ставку на волосы, стрижку, укладку», — подчеркнула звездочет в Telegram-канале.

Тельцам дополнительно следует в 2023 году озаботиться красотой стоп и педикюра, Девам нужно подкачать ягодицы, Козерогам — своей зоной декольте.

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