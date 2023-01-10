«Не продавить свое, а договориться»: Василиса Володина объявила важное 10 января

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина сделала важное предупреждение на 10 января. Звездочет объявила, что в этот день можно договориться. Особенно полезно возвращаться к старым вопросам и задачам — их именно сегодня можно продвинуть.

«Прекрасный день, чтобы вернуться к старому разговору с новыми идеями, особенно если ваша цель не продавить свое, а договориться», — подчеркнула Володина в Telegram.

Также день благоприятен для обустройства личной жизни. Этому благоволит соотношение Венеры и Юпитера — на любовном фронте наметятся новые знакомства, свидания или примирения.

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