Бомжа подстригли и переодели: поразительное перевоплощение люмпена в мажора!

Длинноволосый в взлохмаченной бородой старик не отказался от бесплатной подстрижки. Но когда увидел себя после преображения, ахнул. В отражении на него смотрел черноволосый мажор. А люди вокруг, которые ежедневно видели Хосе Антонио в бродяжническом обличье, просто не узнали его после перевоплощения!

Антонио после преображения решил изменить и свою жизнь. А благодаря опубликованному видео, в котором Хосе видоизменяется, испанец еще и прославился, а его жизнь круто поменялась.

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