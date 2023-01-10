Бомжа подстригли и переодели: поразительное перевоплощение люмпена в мажора!

Барбершоп

Барбершоп. Фото: Global Look Press

История, достойная экранизации.

Испанец Хосе Антонио четверть века прожил на улице. Он был бездомным и безработным бродягой, но в одночасье его жизнь изменилась. Помог добрый владелец автосалона, который сначала взял бедолагу на работу парковщиком, а затем отвел в барбершоп.

Хосе Антонио. Фото: соцсети

Длинноволосый в взлохмаченной бородой старик не отказался от бесплатной подстрижки. Но когда увидел себя после преображения, ахнул. В отражении на него смотрел черноволосый мажор. А люди вокруг, которые ежедневно видели Хосе Антонио в бродяжническом обличье, просто не узнали его после перевоплощения!

Антонио после преображения решил изменить и свою жизнь. А благодаря опубликованному видео, в котором Хосе видоизменяется, испанец еще и прославился, а его жизнь круто поменялась.

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Хосе Антонио. Фото: соцсети

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