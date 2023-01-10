Сбербанк ввел новое требование для клиентов: не выполнил — запрет

Как сообщает akket.com, интернет-ресурсы и сервисы Сбера функционируют на основе протокола HTTPS с шифрованием. В настоящий момент из-за санкций у зарубежных компаний банк не может получить на него сертификат.

Теперь его выдает Минцифры РФ, но он не поддерживается в Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и в прочих популярных интернет-браузерах.

Из-за этого Сбербанк ввел новое обязательное требование для пользователей, которые предпочитают сервисы организации в Сети. Чтобы продолжить это делать и дальше, им необходимо установить российские сертификаты на свои электронные устройства.