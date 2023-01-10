«Венера и Марс сближаются»: наступает время любви, ловите момент 10 января — Володина

«Этот день может стать для вас датой «того самого» знакомства, долгожданного примирения, важной встречи или просто прекрасного любовного свидания, потому что Венера и Марс (пока еще ретро) стремительно сближаются друг с другом в благотворном трине. Самое время обернуться вокруг в поисках того, о ком вы мечтали», — поведала Володина в Telegram.