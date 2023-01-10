«Венера и Марс сближаются»: наступает время любви, ловите момент 10 января — Володина

Астролог и телеведущая Василиса Володина продолжает традицию оповещать подписчиков о хорошем, публикуя в Telegram предсказания, продиктованные звездами. И 10 января у каждого человека благодаря особому отношению двух планет появляется шанс наладить личную жизнь.
«Этот день может стать для вас датой «того самого» знакомства, долгожданного примирения, важной встречи или просто прекрасного любовного свидания, потому что Венера и Марс (пока еще ретро) стремительно сближаются друг с другом в благотворном трине. Самое время обернуться вокруг в поисках того, о ком вы мечтали», — поведала Володина в Telegram.
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