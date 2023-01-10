Эксперты назвали максимально экономичные духи, которые пахнут роскошью: один флакон – на годы

Когда дело касается духов, пожалуй, экономить не стоит. Ведь часто дорогой парфюм в итоге оказывается гораздо более экономичной покупкой, чем дешевый флакон.
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Если духи имеют высокую стойкость, одного пузырька бывает достаточно буквально на несколько лет в то время, как дешевку можно выливать на себя литрами – все без толку, аромат быстро пропадает, да и сам запах желает быть лучше.
Эксперты «МаркиКачества» назвали максимально стойкий парфюм, который расходуется крайне экономно. Им не нужно заливать себя с ног до головы, один раз нажали на колпачок – и можно весь день благоухать.
Это духи Versace Crystal Noir с восточным ароматом. Также достоин внимания парфюм Montale Intense Cafe со стойким шлейфом. Ну и на третье место исследователи поставили Tom Ford Black Orchid, который становится особенно актуальным в холодное время года.
Источник: markakachestva.ru.