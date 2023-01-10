Сокрушительное падение доллара! Мосбиржа озвучила унизительные для валюты США цифры – оторопь от них

В конце года это происходит всегда, поскольку рубль ослабляется из-за повышения спроса на иностранную валюту в данный период. Потом все встает на круги своя.

Так и произошло, утренние торги на Мосбирже 10 января показали очередное падение и доллара, и евро. Сейчас валюта США торгуется по цене 69,99 рубля, а европейская продается за 74,8 рубля.