Рубль хохочет в сторонке: эксперт назвал мизерный курс доллара на ближайшее будущее – причины

Доллару в последнее время предрекали небывалый взлет из-за очередных санкций на Россию и падения цен на нефть на общемировом рынке. Эксперты называли потолок в 80 рублей за одну единицу американской валюты.

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Однако сейчас находятся аналитики, которые предрекают доллару совсем иную судьбу. Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что доллар способен опуститься до отметки в 64 рубля.