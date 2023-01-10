Рубль хохочет в сторонке: эксперт назвал мизерный курс доллара на ближайшее будущее – причины

Доллару в последнее время предрекали небывалый взлет из-за очередных санкций на Россию и падения цен на нефть на общемировом рынке. Эксперты называли потолок в 80 рублей за одну единицу американской валюты.
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Однако сейчас находятся аналитики, которые предрекают доллару совсем иную судьбу. Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что доллар способен опуститься до отметки в 64 рубля.
И для этого есть видимые предпосылки. Во-первых, сырьевые ресурсы сейчас выглядят вполне стабильно. Во-вторых, Россия смогла выстроить грамотную логистику. Сейчас рубль упал в цене из-за введенного потолка цен на нефть, но это явление временное.
Источник: News.ru.