Новая любовь, карьера и переезд: этим знакам зодиака Тамара Глоба предрекла в 2023 году кардинальные перемены

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У Раков изменения связаны с дорогой. Фортуна будет благоволить этим людям в переезде и смене места жительства. И к Глобе этому знаку зодиака стоит прислушаться, поскольку именно на новом месте будущее обещает быть более успешным.

Дев ждут кардинальные перемены в личной жизни. Они могут оказаться не готовы к изменениям, которые произойдут уже в первом полугодии. И в работе им потребуется помощь семьи. А вот настоящий успех ожидает Дев вдали от дома, с июля им звезды сулят хорошие проекты на чужбине, поэтому следует постараться.

У Скорпионов – год возмездия: им вернется все хорошее и плохое, что было сделано ими в 2022 году. Уже в январе на личном фронте у них грядут перемены, новая любовь или беременность для женщин. В апреле возрастет риск смены работы, возможно, даже придется поменять кардинально сферу деятельности. Следующие перемены произойдут уже осенью.

По материалам сайта Topnews