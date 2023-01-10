Аналитик поделилась тем, каким будет курс рубля в 2023 году

Стало известно, что будет с российской валютой в 2023 году.
Из-за снижения уровня добычи нефти и газа иностранная валюта дорожает в последнее время. А в ближайшем будущем доллар будет стоить около 75 рублей, уверяет эксперт.
Также на курсе рубля и доллара сказываются изменения цен на экспортируемые из России ресурсы. Санкции мешают транспортировать из страны нужные объемы продукции.
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«Курс доллара, который, с одной стороны, не вызовет существенной потребительской инфляции, с другой стороны, поможет нарастить экспортную выручку и покрыть расходы федерального бюджета, составляет около 75 рублей за доллар», – рассказала аналитик в беседе с iz.ru.
Напомним, ранее астролог предсказала риск повторения дефолта 1998 года.