Аналитик поделилась тем, каким будет курс рубля в 2023 году

Стало известно, что будет с российской валютой в 2023 году.

Из-за снижения уровня добычи нефти и газа иностранная валюта дорожает в последнее время. А в ближайшем будущем доллар будет стоить около 75 рублей, уверяет эксперт.

Также на курсе рубля и доллара сказываются изменения цен на экспортируемые из России ресурсы. Санкции мешают транспортировать из страны нужные объемы продукции.

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