Самый опасный день января: будьте осторожны уже на этой неделе!

Уже на первой рабочей неделе января грядет самый опасный день месяца. Это пятница, 13 число. Эксперты-энергопрактики напоминают, что в эту дату следует проявлять особенную осторожность. Сайт eaomedia.ru пишет, что повышается вероятность различных ЧП, травм и ссор. Поэтому рекомендуется избегать конфликтов, особенно с незнакомцами и негативно настроенными людьми, поскольку есть риск навлечь на себя беду.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Также в этот день лучше не гадать, несмотря на Святки, а также нельзя желать зла кому бы то ни было. Лучше этот день провести в светлых мыслях и без агрессии.