«Кажутся слишком навязчивыми»: названы ароматы, с которыми лучше не экспериментировать

Специалисты по духам рассказали, какие ароматы не стоит наносить на себя перед романтическим свиданием.
Изысканные на первый взгляд ароматы могут испортить представление о вас в глазах мужчины.
«Многим женщинам нравятся парфюмы с яркими нотами жасмина, гвоздики, черемухи, но психологи считают, что мужчинам такие духи кажутся слишком навязчивыми, они вызывают мигрень и ассоциируются со строгими взрослыми женщинами», – отметили эксперты.
Мужчинам особенно не нравится сочетание белых цветов и цитрусов.
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Пудровые ароматы также не будут оценены представителями сильного пола.
Осторожнее нужно быть и с нотами специй в парфюме:
«Некоторые десертные запахи мужчины обожают – ваниль, шоколад, корица ассоциируются с уютом, нежностью и женственностью. Зато более сложные специи молодые люди считают неподходящей нотой для женских парфюмов: куркума, гвоздика, кардамон навевают мысли о ресторане и теплом ужине, а не о флирте и женственности».
Естественный феромон – мускус – может спугнуть вашего кавалера:
«По статистике, около четверти опрошенных молодых людей ощущают неприятный аптечный запах и даже жалуются на головную боль, находясь рядом с девушкой, которая нанесла парфюм с мускусом».
Не слишком хорошим вариантом будет аромат конфет и других сладостей.
«Такие ароматы у мужчин ассоциируются с детством и инфантильностью, они не настраивают на флирт, а напротив – вызывают желание включить заботливого старшего брата», – добавили в tengrinews.kz.