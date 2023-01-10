«Кажутся слишком навязчивыми»: названы ароматы, с которыми лучше не экспериментировать

Специалисты по духам рассказали, какие ароматы не стоит наносить на себя перед романтическим свиданием.

Изысканные на первый взгляд ароматы могут испортить представление о вас в глазах мужчины.

«Многим женщинам нравятся парфюмы с яркими нотами жасмина, гвоздики, черемухи, но психологи считают, что мужчинам такие духи кажутся слишком навязчивыми, они вызывают мигрень и ассоциируются со строгими взрослыми женщинами», – отметили эксперты.

Мужчинам особенно не нравится сочетание белых цветов и цитрусов.

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Пудровые ароматы также не будут оценены представителями сильного пола.

Осторожнее нужно быть и с нотами специй в парфюме: