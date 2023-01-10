Работающих пенсионеров хотят лишить пенсий: два дохода – это много, посчитали экономисты

Долгие годы работающие пенсионеры не имели права на индексацию пенсии по общей схеме. Им лишь раз, как правило, в августе, пересчитывали выплату в зависимости от уплаченных страховых взносов за предыдущий год работодателем. И прибавка была невелика – как правило, пара-тройка сотен рублей. Сейчас же ученые и вовсе заговорили о том, что работающим пожилым следует прекратить платить пенсию.

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Официально трудоустроенные пенсионеры должны лишиться права получать пенсию, их зарплата в год составляет 1 млн и выше. Такую инициативу предлагают ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Виктор Ляшок и Юрий Горлин. Об этом они написали в своей статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» эксперты, сообщает сайт Konkurent.