Финансист озвучил перспективы рубля: куда еще ниже?

Декабрьское падение отечественной валюты относительно доллара и евро вызвало обсуждения о ее ближайшем будущем. Рождественские «качели» были прогнозируемыми, чего не скажешь о перспективах на более длительный период. И многие финансисты пока осторожны в предположениях.
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Эксперты считают, что рубль уже не вернется к прежним показателям в 50 руб за доллар. Рубль продолжит свое падение и может легко достичь показателя, который наблюдался в марте 2022 года. Это заявил финансовый аналитик Олег Орлов сайту mk.ru.
«Доллар так и будет укрепляться по отношению к рублю, и мы увидим мартовские отметки курса, потому что с точки зрения экономической ситуации в стране следующий год будет хуже, чем в 2022», - уверяет Орлов.