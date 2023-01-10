«Не знают столицу США»: российских спортсменов в Госдуме назвали умственно неразвитыми

О современном поклонении спортсменов негативно высказались в Госдуме.

Депутат отметила, что нынешняя молодежь не отличается хорошей успеваемостью в школе. А вот в СССР спорт не мешал юношам и девушкам демонстрировать отличные знания.

«Мне сложно судить, почему нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию! В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот», – заявила Светлана Журова.

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