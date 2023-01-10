«Не знают столицу США»: депутат Госдумы высказалась про уровень образованности нынешнего поколения спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что молодые спортсмены не отличаются хорошей успеваемостью в школе. А вот в СССР спорт не мешал юношам и девушкам демонстрировать отличные знания.
«Мне сложно судить, почему нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию! В СССР мы учились лучше, и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот», — заявила Светлана Журова.
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«Но всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США. Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь. В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием», — процитировали депутата в «РБ Спорт».
Напомним, ранее в Госдуме призвали запретить продавать несовершеннолетним энергетики.