«Технический дефолт 17 августа 1998 года»: астролог сделала опасное заявление

Стало известно, что ждет экономику России в 2023 году. Примечательно, что денежным прогнозом поделилась астролог.

В последнее время россияне прислушиваются к комментариям не только аналитиков и экономистов, когда речь идет о финансах. В нестабильное время астрологические прогнозы пользуются популярностью.

Недавно один из экспертов по гороскопам предрекла риск повторения дефолта 1998-го.

«Технический дефолт 17 августа 1998 года. Его создал квадрат Нептун-Сатурн-Марс-Венера. Важными координатами для нас будут один градус Водолея и четыре градуса Тельца», – отметила эксперт.

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