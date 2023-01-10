«Технический дефолт 17 августа 1998 года»: астролог сделала опасное заявление

Стало известно, что ждет экономику России в 2023 году. Примечательно, что денежным прогнозом поделилась астролог.
В последнее время россияне прислушиваются к комментариям не только аналитиков и экономистов, когда речь идет о финансах. В нестабильное время астрологические прогнозы пользуются популярностью.
Недавно один из экспертов по гороскопам предрекла риск повторения дефолта 1998-го.
«Технический дефолт 17 августа 1998 года. Его создал квадрат Нептун-Сатурн-Марс-Венера. Важными координатами для нас будут один градус Водолея и четыре градуса Тельца», – отметила эксперт.
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«С 2023 года впервые Плутон пройдет соединение на Нептун в одном градусе Водолея. Если эта точка предыдущие годы была резонансной по формированию кризиса, то Плутон – планета, которая разрушает, уничтожает, несет крупные потери и неприятности, придя на эту планету, однозначно будет постепенное усугубление ситуации», – добавила Светлана Astrocare для портала 74.ru.
Напомним, ранее были названы денежные приметы Cтарого Нового года.