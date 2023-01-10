«Ничего не покупайте»: Богдан Глоба предупредил людей о финансовых рисках 10 января

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов Тамары и Павла Глобы, в первую рабочую неделю года дал свой прогноз относительно грядущих событий. Он предупредил, что это время неспокойное, много агрессии от людей, поэтому лучше поберечь себя и держать в руках.
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Также 10 января Глоба-младший особое внимание обратил на финансовые вопросы. Для личного бюджета это также время испытаний. И дал совет.
«Во вторник избегайте финансовых вопросов. Ничего не покупайте, не давайте и не берите в долг. Не лучшее время затевать стройку и ремонт. А вот для личных дел время удачное!» - сообщил астролог в своем микроблоге.