«Выберите пункт SIM-PIN»: стало известно, как предотвратить «слив» данных с телефона

Телефон чаще других вещей остается потерянным жителями России. Именно поэтому эксперт рассказал, как защитить личные данные на смартфоне в случае его пропажи.

Специалист по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин заявил, что наличие пароля на сим-карте мобильного телефона решит проблему «слива» ваших данных.

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