«Выберите пункт SIM-PIN»: стало известно, как предотвратить «слив» данных с телефона

Телефон чаще других вещей остается потерянным жителями России. Именно поэтому эксперт рассказал, как защитить личные данные на смартфоне в случае его пропажи.
Специалист по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин заявил, что наличие пароля на сим-карте мобильного телефона решит проблему «слива» ваших данных.
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«Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберите пункт SIM-PIN. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана», – отметил эксперт.