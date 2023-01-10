«Выберите пункт SIM-PIN»: стало известно, как предотвратить «слив» данных с телефона

Смартфон

Смартфон. Фото: Global Look Press 

Специалист дал важное указание для пользователей смартфонов.

Телефон чаще других вещей остается потерянным жителями России. Именно поэтому эксперт рассказал, как защитить личные данные на смартфоне в случае его пропажи.

Специалист по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин заявил, что наличие пароля на сим-карте мобильного телефона решит проблему «слива» ваших данных.

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«Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберите пункт SIM-PIN. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана», – отметил эксперт.

«В случае если телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запаролена, заблокируйте ее. Это можно сделать, позвонив в кол-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.

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