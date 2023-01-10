Советы по привлечению богатства: названы денежные приметы старого Нового года

Стало известно, что делать в старый Новый год для привлечения денег.
В ночь с 13 на 14 января стоит три зеленые свечи прикрепить к монетам любого достоинства, зажечь их и мечтать о своем богатстве. После обряда нужно носить монеты с собой в кошельке.
Еще один из вариантов привлечения денег — встреча старого Нового года с монетами в руках. Многим известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому в праздничную ночь стоит окружить себя предметами роскоши и денежными купюрами.
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Также можно отправить на свой адрес конверт с купюрой. После получения необычного послания нужно носить купюру из конверта с собой в кошельке.
«На праздничный стол нельзя ставить тарелку c раками, крабами или омарами. Иначе весь год будешь пятиться назад, снова и снова возвращаясь к старым проблемам. Также нельзя делать уборку накануне старого Нового года, 13 января. Это чревато убытками и потерями», — рассказали в lisa.ru.
Также россиянам предложили взять три медные монетки и положить их в мешочек из красной ткани. Сам мешочек убрать на нижнюю полку холодильника. При этом монетки должны смотреть решкой вверх:
«Мешочек должен пролежать там сутки, после нужно его достать и положить в укромное месте, о котором будешь знать только ты. Согласно примете, так «замораживается» энергия богатства, которая в последующем будет наполнять дом».
Напомним, ранее Гидрометцентр сообщил о погоде в старый Новый год.