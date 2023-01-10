Советы по привлечению богатства: названы денежные приметы Cтарого Нового года

Стало известно, что делать в Старый Новый год для привлечения денег.

В ночь с 13 на 14 января стоит три зеленые свечи прикрепить к монетам любого достоинства, зажечь их и мечтать о своем богатстве. После обряда нужно носить монеты с собой в кошельке.

Еще один из вариантов привлечения денег – встреча старого Нового года с монетами в руках. Многим известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому в праздничную ночь стоит окружить себя предметами роскоши и денежными купюрами.

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Также можно отправить на свой адрес конверт с купюрой. После получения необычного послания нужно носить купюру из конверта с собой в кошельке.