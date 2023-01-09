Названы категории граждан, которые получат помощь от государства в наступившем году

Стало известно, что в 2023 году станет больше возможностей получить дополнительную поддержку от государства.

К слову, на пособие могут претендовать ожидающие ребенка. При этом у будущих родителей должен быть низкий доход. При соблюдении требований у граждан соответствующей категории есть шанс получить до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Увеличатся и декретные. Так, за 140 дней декретного отпуска дадут 383 000 рублей.

Семьи с детьми тоже окажутся среди тех, кто может рассчитывать на помощь государства. Пособия на детей до 3, 7 и 17 лет изменятся, как и прожиточный минимум в регионе. Об этом рассказали в Telegram-канале Госуслуг.