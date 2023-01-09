Уже есть распоряжение: работодатели с января увеличат зарплаты на 18 500 рублей

Совет Федерации утвердил закон о минимальной оплате труда в конце 2022 года. Его было решено увеличить. По данным документа, размер МРОТ будет повышен на 6,3% в сравнении с предыдущим годом. А теперь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новой доплате, которая будет установлена представителям отдельных профессий.
Отмечается, что решение касается медиков дефицитных специальностей, которым начнут назначать прибавку к зарплате почти в 19 тысяч рублей. Отмечается, что эта категория россиян получит доплату уже в следующем месяце.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц — в зависимости от специальности сотрудника. В целом ее получат около 1 млн 100 тыс. человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории <…> На эти цели в текущем году предусмотрено более 152 млрд рублей», — цитирует ТАСС Мишустина.