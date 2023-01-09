Уже есть распоряжение: работодатели с января увеличат зарплаты на 18 500 рублей

Отмечается, что решение касается медиков дефицитных специальностей, которым начнут назначать прибавку к зарплате почти в 19 тысяч рублей. Отмечается, что эта категория россиян получит доплату уже в следующем месяце.

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