После стрижки почувствовали себя людьми: бездомных облагородили и устроили им фотосессию

В Сети появились кадры, которым трудно поверить. Поскольку на них запечатлены преобразившиеся до неузнаваемости бездомные.

Результаты необычной акции приятно порадовали ее участников и пользователей интернета. Бездомные признались, что в поседений раз примеряли костюмы и платья только в школе.

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Пятерым людям, которые оказались на улице по разным причинам, выпал шанс изменится внешне. А за внешними переменами последуют и внутренние. Именно на такую мотивацию рассчитывали благотворительные организации в Красноярске.