После стрижки почувствовали себя людьми: бездомных облагородили и устроили им фотосессию

Бездомный

Бездомный. Фото: соцсети 

В Красноярске устроили благотворительную акцию для людей, оставшихся без крова.

В Сети появились кадры, которым трудно поверить. Поскольку на них запечатлены преобразившиеся до неузнаваемости бездомные.

Результаты необычной акции приятно порадовали ее участников и пользователей интернета. Бездомные признались, что в поседений раз примеряли костюмы и платья только в школе.

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Пятерым людям, которые оказались на улице по разным причинам, выпал шанс изменится внешне. А за внешними переменами последуют и внутренние. Именно на такую мотивацию рассчитывали благотворительные организации в Красноярске.

«Естественно, они с радостью и удовольствием отнеслись. Их тут накрасили, переодели. Человек сидит и говорит, что хочет почувствовать себя другим. Наверное, мы правильно поступили», – отметил организатор акции Александр Штеле.

К слову, участникам предложили остаться в специальном центре и восстановить документы, а также прежнюю жизнь.

Участники акции до и после преображения. Фото: соцсети 

Напомним, ранее бездомного преобразили в брутального красавца и помогли ему найти родных.

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