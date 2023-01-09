После стрижки почувствовали себя людьми: бездомных облагородили и устроили им фотосессию

В Сети появились кадры, которым трудно поверить. Поскольку на них запечатлены преобразившиеся до неузнаваемости бездомные.
Результаты необычной акции приятно порадовали ее участников и пользователей интернета. Бездомные признались, что в поседений раз примеряли костюмы и платья только в школе.
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Пятерым людям, которые оказались на улице по разным причинам, выпал шанс изменится внешне. А за внешними переменами последуют и внутренние. Именно на такую мотивацию рассчитывали благотворительные организации в Красноярске.
«Естественно, они с радостью и удовольствием отнеслись. Их тут накрасили, переодели. Человек сидит и говорит, что хочет почувствовать себя другим. Наверное, мы правильно поступили», – отметил организатор акции Александр Штеле.
К слову, участникам предложили остаться в специальном центре и восстановить документы, а также прежнюю жизнь.
Участники акции до и после преображения. Фото: соцсети
Напомним, ранее бездомного преобразили в брутального красавца и помогли ему найти родных.