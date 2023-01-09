20-процентная скидка на все товары: владельцам карты «Мир» достанутся приятные бонусы в магазинах «Магнит»

Россиянам сообщили, что при наличии карты «Мир» можно получить скидку на продукцию сети магазинов «Магнит».

Владельцы карт национальной платежной системы «Мир» имеют возможность воспользоваться 20-процентной скидкой. При закрытии этой картой чека на сумму от 500 рублей в приложении «Магнит» дается промокод MIR20. До конца февраля этот промокод позволяет участвовать в акции.

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Таким образом, клиенты «Магнита» получат выгодное предложение. В сети магазинов, помимо красных ценников, придумали еще одну акцию. Об этом заявили на портале privetmir.ru