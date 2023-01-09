Назван сахар, который получил звание «Марка №1 в России»

Сахар

Сахар. Фото: Global Look Press 

Этот продукт можно добавлять в чай и использовать в качестве подсластителя во время готовки блюд.

Стало известно, какой сахар лучше приобрести.

Россиянам рассказали, что бренд сахара «Чайкофский» получил звание «Марка №1 в России». Товар прошел все проверки. Было установлено, что производитель выполняет нормы ГОСТа.

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Нужно отметить, помимо классического варианта, у «Чайкофского» есть линия Premium. Здесь представлены тростниковый, кокосовый и сахар со стевией. 

«Категории Конкурса в 2022 году тщательно отбирались на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, имели устоявшийся бренд, национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей России», — отметили в narodnayamarka.ru.

Напомним, ранее россиянам назвали мед, награжденный «Знаком качества».

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