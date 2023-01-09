Назван сахар, который получил звание «Марка №1 в России»

Стало известно, какой сахар лучше приобрести.

Россиянам рассказали, что бренд сахара «Чайкофский» получил звание «Марка №1 в России». Товар прошел все проверки. Было установлено, что производитель выполняет нормы ГОСТа.

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Нужно отметить, помимо классического варианта, у «Чайкофского» есть линия Premium. Здесь представлены тростниковый, кокосовый и сахар со стевией.