Мужья пальчики оближут: Роскачество представило топ российских марок пельменей, которые максимально полезны

Эксперты опубликовали рейтинг системы контроля продуктов, в который вошло шесть торговых наименований пельменей. Специалисты Роскачества отметили, что названные полуфабрикаты можно смело покупать, не опасаясь за их вкус и качество. Они точно понравятся и мужу, и гостям.

В топ Роскачества попали следующие марки:

«Пельмени Дымов Омские»;

«Останкино. Папа Может»;

«Ермолино Классические»;

«Мясницкий ряд»;

«Атяшевский пельменъ»;

«Мираторг Домашние».

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Из данных следует, что в составе указанных пельменей содержится только натуральное сырье, а технология производства соответствует ГОСТам. Напомним, что ранее Роскачество также назвала марки пельменей, которые не стоит покупать.