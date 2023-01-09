Мужья пальчики оближут: Роскачество представило топ российских марок пельменей, которые максимально полезны

Пельмени

Фото: Global Look Press

Роскачество назвало шесть российских марок пельменей, которые не стыдно подать к столу.

В каждом доме есть пачка пельменей, которая припасена для крайнего случая. В некоторых семьях их, конечно, лепят сами хозяйки, но порой покупные полуфабрикаты выручают в ситуации, когда времени на готовку совсем нет. Роскачество выявило шесть российских марок пельменей, которые сильно выделяются на фоне другого ассортимента.

Эксперты опубликовали рейтинг системы контроля продуктов, в который вошло шесть торговых наименований пельменей. Специалисты Роскачества отметили, что названные полуфабрикаты можно смело покупать, не опасаясь за их вкус и качество. Они точно понравятся и мужу, и гостям.

В топ Роскачества попали следующие марки:

  • «Пельмени Дымов Омские»;
  • «Останкино. Папа Может»;
  • «Ермолино Классические»;
  • «Мясницкий ряд»;
  • «Атяшевский пельменъ»;
  • «Мираторг Домашние».

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Из данных следует, что в составе указанных пельменей содержится только натуральное сырье, а технология производства соответствует ГОСТам. Напомним, что ранее Роскачество также назвала марки пельменей, которые не стоит покупать. 

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