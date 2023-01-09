Заплатите копейки: эксперт раскрыла секрет, как серьезно сократить ваши расходы на услуги ЖКХ

Эксперт предложила сначала обратить внимание на льготы и субсидии, которые могут быть положены из-за состава семьи. А также можно узнать, какие тарифы можно выбрать, учитывая приписанных в доме людей. Если есть возможность, то сократить их количество.

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Также Татьяна подчеркнула, что для оптимизации расходов нужно установить счетчики. А вот ориентироваться на число прописанных, как делают многие, менее выгодно.