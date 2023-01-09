Заплатите копейки: эксперт раскрыла секрет, как серьезно сократить ваши расходы на услуги ЖКХ

В 2022 году снова произошел рост стоимости ЖКХ. По некоторым данным, совокупный платеж за коммуналку в среднем вырос по стране на 9% начиная с декабря. Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, как именно можно сэкономить на «коммуналке».
Она отметила, что сократить расходы можно с помощью льгот, субсидий, оптимизаций расходов и изучения тарифов.
Эксперт предложила сначала обратить внимание на льготы и субсидии, которые могут быть положены из-за состава семьи. А также можно узнать, какие тарифы можно выбрать, учитывая приписанных в доме людей. Если есть возможность, то сократить их количество.
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Также Татьяна подчеркнула, что для оптимизации расходов нужно установить счетчики. А вот ориентироваться на число прописанных, как делают многие, менее выгодно.
«Установите энергосберегающие лампы и сократите расходы за счет проведения энергозатратных процедур (той же стирки) в ночное время. Также очень важно использовать качественное современное оборудование, которое потребляет меньше электроэнергии», — пояснила Волкова порталу «А теперь внимание!».