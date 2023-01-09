Каждый хоть раз пробовал: Роскачество выявило худшие пельмени среди популярных марок

Пельмени обычно есть в каждом доме. Во многих семьях есть традиция — лепить пельмени за столом с детьми. Однако порой в холодильнике лежат покупные пельмени, которые выручают любую хозяйку, если муж пришел домой голодный, а готовить некогда. Эксперты Роскачества представили рейтинг российских марок пельменей, которые стоит покупать с осторожностью.
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В антирейтинг популярных марок полуфабрикатов, которые отличились плохим качеством, попало шесть наименований. К сожалению, среди марок оказались и очень известные, которые можно встретить в большинстве магазинов страны. Они точно хоть раз были на вашем столе:
- Billa;
- «Бульмени»;
- «Белорусские сочные»;
- «Ложкарев»;
- «Мясновъ»;
- «Мишкинский продукт».
Антирейтинг представлен в официальном Телеграм-канале Роскачества.
Напомним, что ранее эксперты назвали лучшую торговую марку сливочного масла, которое отлично подойдет для бутербродов и любых других блюд и закусок.