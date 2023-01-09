Каждый хоть раз пробовал: Роскачество выявило худшие пельмени среди популярных марок

Пельмени

Фото: Global Look Press

Эксперты Роскачества представили антирейтинг российских марок пельменей.

Пельмени обычно есть в каждом доме. Во многих семьях есть традиция — лепить пельмени за столом с детьми. Однако порой в холодильнике лежат покупные пельмени, которые выручают любую хозяйку, если муж пришел домой голодный, а готовить некогда. Эксперты Роскачества представили рейтинг российских марок пельменей, которые стоит покупать с осторожностью.

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В антирейтинг популярных марок полуфабрикатов, которые отличились плохим качеством, попало шесть наименований. К сожалению, среди марок оказались и очень известные, которые можно встретить в большинстве магазинов страны. Они точно хоть раз были на вашем столе:

  •  Billa;
  • «Бульмени»;
  • «Белорусские сочные»;
  • «Ложкарев»;
  • «Мясновъ»;
  • «Мишкинский продукт».

Антирейтинг представлен в официальном Телеграм-канале Роскачества.

Напомним, что ранее эксперты назвали лучшую торговую марку сливочного масла, которое отлично подойдет для бутербродов и любых других блюд и закусок.

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