Неожиданный способ расстаться с новогодней елкой

Новогодние елки большинство россиян выбрасывают после Старого Нового года — разумеется, речь идет о натуральных елях и соснах. Но далеко не всем известно, как расстаться с елочкой таким образом, чтобы нанести наименьший вред экологии.

Самый правильный вариант — отвезти пушистую красавицу в пункт утилизации елок, где ее измельчат, а полученные опилки пойдут на корм животным и на посыпание земли, чтобы защитить ее от промерзания и от сорняков.

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Если вы по каким-то причинам не можете доставить елку в пункт утилизации, следует самостоятельно измельчить ее (по возможности) перед тем, как выбросить в контейнер, рекомендует издание РИА ФАН со ссылкой на портал «Объясняем.рф».