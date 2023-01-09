С каждого — по 7 тысяч: с 15 января собственников квартир начнут штрафовать с рейдами (в списках многие)

В связи с последними событиями в России решено усилить контроль над лицами, которые проживают в многоквартирных домах, но не имеют при этом прописки в данном жилье.

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Это всегда имело незаконный характер и даже при временном проживании рекомендовалось оформить в паспортном столе временную прописку со справкой с гербовой красной печатью.

Однако жители России, а также гости страны, которые приезжают на заработки, нередко игнорировали данное правило.

Сейчас многие, кто находится в списке нарушителей, будут оштрафованы на 7 тысяч рублей. Как пишет akket.com, рейды по квартирам могут начаться с 15 января.