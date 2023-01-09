Маткапитал, детские, больничные: россиянам напомнили, как изменятся пособия с первого февраля 2023 года — полный расклад

Россиянам напомнили, что в наступившем 2023 году вырастут размеры социальных пособий, поскольку был повышен МРОТ, с которым эти выплаты связаны.
С первого февраля увеличится маткапитал. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 65 тысяч рублей (до 589,5 тысячи). Выплата на второго малыша — на 86 тысяч рублей (до 779 тысяч). Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей (+20,9 тысячи). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей.
Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, увеличится и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7677,8 рублей до 8630 рублей, но не более 33 281 рубля (40% от среднего заработка в расчетном периоде).
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Претерпят изменения размеры лимитов и пособий, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному листу продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей, в случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 рублей, за 194 дня — до 530 976 рублей.
Минимальное пособие при отпуске 70 дней составит 74 757 рублей за 140 дней, 83 300 рублей — за 156 дней и 103 592 рубля за 194 дня.
Увеличится и сумма среднедневного заработка для оплаты больничного — 580 рублей в феврале (28 календарных дней), 541,4 рубля в месяце с 30 днями и 523,9 рубля — в месяцах с продолжительностью 31 день. Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц.
С 1 февраля 2023 года увеличится пособие для новорожденных — с 20 472,77 до 23 011 рублей. Его получают все семьи, без исключения.
По материалам 1prime.ru.