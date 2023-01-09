Маткапитал, детские, больничные: россиянам напомнили, как изменятся пособия с первого февраля 2023 года — полный расклад

Россиянам напомнили, что в наступившем 2023 году вырастут размеры социальных пособий, поскольку был повышен МРОТ, с которым эти выплаты связаны.

С первого февраля увеличится маткапитал. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 65 тысяч рублей (до 589,5 тысячи). Выплата на второго малыша — на 86 тысяч рублей (до 779 тысяч). Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей (+20,9 тысячи). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей.

Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, увеличится и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7677,8 рублей до 8630 рублей, но не более 33 281 рубля (40% от среднего заработка в расчетном периоде).

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